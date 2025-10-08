Csaknem 14 kilogramm kannabiszt találtak egy részeg osztrák férfi autójában, Kapuváron

Csaknem 14 kilogramm kannabiszt találtak egy osztrák férfi autójában egy kapuvári benzinkúton, akihez azért hívtak rendőrt, mert nem tudta kifizetni az üzemanyag árát – tudatta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a Police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint a töltőállomás munkatársai hívtak rendőrt a 37 éves férfihoz.

A rendőröknek feltűnt, hogy a sofőr járása bizonytalan és italszagot áraszt, ezért alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív eredményt mutatott.

Kiderült, hogy a férfi nem rendelkezett gépjárművezetői engedéllyel, mert azt az osztrák hatóságok korábban ittas vezetés miatt bevonták.

Az autó átvizsgálásakor a csomagtartóban négy darab 150 literes szemeteszsákot találtak a rendőrök, teletömve zöld színű növényi anyaggal. Az előzetes szakértői vélemény szerint a 13,69 kilogramm lefoglalt növény kábítószernek minősül.

A férfit előállították, majd drogtesztet végeztek rajta, ami kimutatta a THC fogyasztását.

Az osztrák férfit a nyomozók őrizetbe vették, kábítószer birtoklása bűntett, ittas járművezetés vétség, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt kihallgatták és kezdeményezték letartóztatását.

