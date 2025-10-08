Csaknem 14 kilogramm kannabiszt találtak egy részeg osztrák férfi autójában, Kapuváron

A tájékoztatás szerint a töltőállomás munkatársai hívtak rendőrt a 37 éves férfihoz.
A rendőröknek feltűnt, hogy a sofőr járása bizonytalan és italszagot áraszt, ezért alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív eredményt mutatott.
Kiderült, hogy a férfi nem rendelkezett gépjárművezetői engedéllyel, mert azt az osztrák hatóságok korábban ittas vezetés miatt bevonták.
Az autó átvizsgálásakor a csomagtartóban négy darab 150 literes szemeteszsákot találtak a rendőrök, teletömve zöld színű növényi anyaggal. Az előzetes szakértői vélemény szerint a 13,69 kilogramm lefoglalt növény kábítószernek minősül.
A férfit előállították, majd drogtesztet végeztek rajta, ami kimutatta a THC fogyasztását.
Az osztrák férfit a nyomozók őrizetbe vették, kábítószer birtoklása bűntett, ittas járművezetés vétség, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt kihallgatták és kezdeményezték letartóztatását.
Kiemelt kép: Police.hu