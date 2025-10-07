Három napon belül bíróság elé állítottak egy rendőrökre támadó ír férfit

Külföldi férfi támadt rendőrökre egy vidéki bevásárlóközpont kaszinója előtt, a vádlottat a Debreceni Járásbíróság jogerősen 1 év 4 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarország területéről – tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség kedden az MTI-t.

Közleményükben azt írták, a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség indítványára három napon belül bíróság elé állították és jogerősen elítélték az őrizetben lévő vádlottat.

A vád szerint az ír fiatal múlt csütörtökön délután bódult állapotban jelent meg egy vidéki plázában található kaszinó bejáratánál, ahonnan korábbi agresszív magatartása miatt kitiltották, ezért a biztonsági őrök nem engedték be. Emiatt konfliktus alakult ki a férfi és a kaszinó személyzete között, akik rendőri segítséget hívtak.

A helyszínre érkező rendőrökkel a férfi nem működött együtt, trágár kijelentéseket kiabálva verekedésre szólította fel őket, miközben ökölbe szorított kezével többször a levegőbe ütött. A férfi ellenállását a szolgálati kutya jelenléte sem törte meg. A férfi, a vele szemben testi kényszert alkalmazó rendőrök ruházatát rángatni kezdte, majd – a kezében lévő kulcscsomóval úgy, hogy az ujjai közé szorított kulcsok hegyes végeit eközben szúrásra használta – egyiküket ököllel többször megütötte

– jelezték a közleményben.

A férfi ezután levette a pólóját és félmeztelenül újra verekedni hívta a rendőröket, a kulccsal a kezében ütéseket imitált, ezzel a felszólításokat követően sem hagyott fel, és a kutya fejére is ráütött. A férfi ellenállását végül a szolgálati kutya segítségével törték meg, ezt követően az elkövetőt megbilincselték.

A zúzódásos, könnyebb sérüléseket szenvedő rendőr magánindítványt terjesztett elő.

A nyomozó ügyészség elrendelte az elkövető őrizetét, majd hivatalos személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

A bűncselekményt beismerő férfit az ügyészség a büntetőeljárási törvény eljárásgyorsító intézkedéseit alkalmazva az elkövetéstől számított 72 órán belül a Debreceni Járásbíróság elé állította.

A bíróság a váddal egyezően elítélte a férfit és egyetértett a nyomozó ügyészség tárgyaláson előterjesztett büntetési indítványával is,

így a vádlottat 1 év 4 hónap, három év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, és három évre kiutasította Magyarország területéről. Az ítélet jogerős. A férfi ellen kábítószer birtoklásának vétsége miatt a Debreceni Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást

– írták a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)