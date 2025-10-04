Műsorújság
Meghalt a pénteki prágai lövöldözésben meglőtt férfi

Szerző: hirado.hu
Forrás: Mandiner
2025.10.04. 17:56

| Szerző: hirado.hu
Összeverekedett három férfi Prágában, az egyiküket lelőtték. Az incidens péntek este, a főváros Jarov kerületében történt, a Pod Lipami utcában.

A „158-as segélyhívó-számra érkezett bejelentés három férfi verekedéséről, a bejelentő ezt követően három lövést hallott” – mondta Jan Danek, rendőrségi szóvivő.

A helyszínen megtalálták a lelőtt férfit, akit megpróbáltak újraéleszteni, de már nem sikerült. Ezt követően elfogták a gyanúsítottat. Az eddigi információk alapján az elkövető egy rendőr lehetett, aki szolgálaton kívül tartózkodott a városnegyedben és önvédelmi célból lőtt. Még mindig vizsgálják az esetet – számolt be a hírről a Novinky alapján az Index.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

