Fogyasztótól a dílerig: több mint száz adag marihuánát foglalt le a rendőrség

Egy zavartan viselkedő nő elfogásával indult, majd dílerhez vezetett a zuglói rendőrök nyomozása. A két helyszínen összesen több száz adag marihuánát foglaltak le – olvasható a rendőrség hivatalos oldalán.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. kerületi munkatársai szeptember 24-én délelőtt figyeltek fel egy zavartan viselkedő nőre. Az intézkedés során kiderült, hogy a 41 éves asszony kábítószer hatása alatt állt, ezért mintavételre előállították.

A nő lakásán tartott házkutatás során a rendőrök több száz adag droggyanús növényi anyagot találtak, melynek feketepiaci értéke megközelíti az 1,7 millió forintot. A gyanúsítottat kábítószer birtoklása vétsége miatt hallgatták ki.

A beszerzett információk alapján a nyomozók hamar eljutottak a nő díleréhez is. A 42 éves R. Tibort még aznap elfogták III. kerületi lakásában. Az ottani kutatás során több mint száz adag marihuánát, pénzt, valamint a kábítószer adagolásához és fogyasztásához használt eszközöket foglaltak le. A férfit kábítószer-kereskedelem bűntette miatt gyanúsították meg, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság azóta elrendelt. A lakásban tartózkodó másik férfi ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

A marihuána rövid távon nehezíti a gondolkodást és a problémamegoldást, torzítja az érzékelést, hosszabb távon pedig szorongást, depressziót, sőt akár skizofrénia kialakulását is előidézheti.

Kiemelt kép forrása: police.hu