Érdekes magyarázattal állt elő a férfi, aki gázpisztollyal rohangált Budapesten az Árkádban

A rendőrségi közlemény szerint többen felfigyeltek a fegyveres férfira, aki azt többször, látványosan elővette és hadonászott is vele. A biztonsági szolgálat munkatársa egy szolgálaton kívüli rendőrnővel folyamatosan szemmel tartotta a férfit, aki időközben elhagyta a plázát – írták.

Ezt követően a rendőrnő szólt a bevásárlóközpontnál szolgálatot teljesítő járőr kollégáinak, majd a kőbányai egyenruhások perceken belül elfogták a 46 éves B. Dávidot.

Ekkor derült ki, hogy a nála lévő gáz-riasztó fegyver be volt tárazva és csőre is volt töltötte.

A férfit előállították a a X. Kerületi Rendőrkapitányságon, akit felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Tettére egyértelmű magyarázatot nem tudott adni, azt azonban elmondta, hogy konkrét célja nem volt a fegyverrel, csupán:

„olyan vagánynak érezte magát”

– írták a rendőrségi honlapon az esetről.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: police.hu)