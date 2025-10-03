Vonatnak ütközött egy autó, a sofőr életveszélyesen megsérült

Vonattal ütközött egy autó pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Apagynál, a gépkocsit vezető nő életveszélyesen megsérült.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a gépkocsiba egy ember beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki; a szerelvényen tizennégyen utaztak. A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak.

Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére azt közölte: a balesetben egy 70 év körüli nő súlyos sérüléseket szenvedett, őt életveszélyes állapotban szállították földi úton kórházba.

A Mávinform a honlapján azt írta, a Vásárosnaményból Nyíregyházára tartó vonattal ütközött egy autó Apagy és Napkor között, egy földút sorompó nélküli átjárójában. A baleseti helyszínelés ideje alatt szünetelt a vonatforgalom Ófehértó és Nyíregyháza között, a Nyíregyháza-Vásárosnamény vasútvonalon hosszabb eljutási időre kellett számítaniuk az utasoknak.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Donka Ferenc)