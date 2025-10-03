Több mint 200 milliós SZÉP-kártyás pénzváltó maffiát buktatott le a NAV

A SZÉP-kártyás elfogadóhelyek mögé bújva folytatott illegális pénzváltást az a csoport, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei buktattak le; a „vállalkozás” jogsértő módon több mint 202 millió forintnyi SZÉP-kártyás összeget váltott át készpénzre – közölte a hivatal pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a NAV ellenőrei az interneten, a közösségimédia-felületein is vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket, és egy ilyen előzetes elemzés vezette őket egy közösségi médiás, több mint hatezer tagból álló privát csoporthoz, amelyben 20 százalékos jutalékért ígérték SZÉP-kártyás összegek készpénzre váltását.

A NAV Heves vármegyei revizorai regisztráltak a csoportba, és felvették a kapcsolatot a hirdetővel, aki azt ajánlotta, hogy a SZÉP-kártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20 százalékos jutalék levonása után készpénzre váltják.

A kapcsolatfelvétel után 50 000 forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel, és személyes találkozót beszéltek meg. Az egyeztetésen kiderült az is, hogy egy szálláshely lesz a SZÉP-kártyás kifizetés kedvezményezettje, így már sikerült beazonosítani a pénzváltó mögötti valós szereplőket – írták.

A hatóság munkatársai kiderítették, hogy a csoportot többen működtették közösen, a pénzváltásból származó bevételen pedig osztoztak. Az online számlaadatok alapján az adózók közel kétezer olyan számlát állítottak ki, melyeken feltüntetett szolgáltatások valójában nem valósultak meg, ezzel összesen közel 44 millió forint jutalékot realizáltak.

A Facebook-csoport ügyfelei a vizsgált időszakban összesen 202 millió forint SZÉP-kártyás összeget váltottak készpénzre – tették hozzá.

Az adóhivatali eljárás folyamatban van, az illegális pénzváltoknak a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl a súlyos és szándékos adóelkerülés miatt adóbírsággal is számolhatnak – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)