Doppinggyanús szerek és illegális gyógyszerbiznisz Zalában, a rendőrség lecsapott a férfira

Németh Eszter közlése szerint az 55 éves, Nagykanizsa környéki kistelepülésen élő, régebb óta testépítéssel foglalkozó férfi sporttevékenysége során – ismeretlen forrásból – különböző, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszereket és teljesítményfokozó termékeket szerzett be egészen a múlt évig, azokat üzletszerűen értékesítette is.
Legalább kilencen vásároltak tőle, az eladott termékek zömében potencianövelő szerek, illetve tesztoszterontartalmú teljesítményfokozó termékek voltak.
A férfi lakóhelyén és a személygépkocsijában tartott kutatás során több olyan készítményt foglaltak le, amelyek Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkeznek, nem engedélyezett gyógyszernek és tiltott teljesítményfokozónak minősülnek, izomtömeg-növelésre, valamint potencianövelőnek használják azokat.
A helyettes szóvivő jelezte: Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer országba történő behozatala csak gyógyszergyártói vagy gyógyszer-nagykereskedelmi engedély birtokában lehetséges. Mivel a vádlott ilyen engedéllyel nem rendelkezett, a Nagykanizsai Járási Ügyészség teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette és gyógyszerhamisítás bűntette miatt emelt vádat ellene, felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozva.
