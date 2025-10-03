Doppinggyanús szerek és illegális gyógyszerbiznisz Zalában, a rendőrség lecsapott a férfira

Tiltott teljesítményfokozókat és engedély nélküli gyógyszereket árusított az a férfi, aki ellen Nagykanizsán emeltek vádat – tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője pénteken az MTI-t.

Németh Eszter közlése szerint az 55 éves, Nagykanizsa környéki kistelepülésen élő, régebb óta testépítéssel foglalkozó férfi sporttevékenysége során – ismeretlen forrásból – különböző, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszereket és teljesítményfokozó termékeket szerzett be egészen a múlt évig, azokat üzletszerűen értékesítette is.

Legalább kilencen vásároltak tőle, az eladott termékek zömében potencianövelő szerek, illetve tesztoszterontartalmú teljesítményfokozó termékek voltak.

A férfi lakóhelyén és a személygépkocsijában tartott kutatás során több olyan készítményt foglaltak le, amelyek Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkeznek, nem engedélyezett gyógyszernek és tiltott teljesítményfokozónak minősülnek, izomtömeg-növelésre, valamint potencianövelőnek használják azokat.

A helyettes szóvivő jelezte: Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer országba történő behozatala csak gyógyszergyártói vagy gyógyszer-nagykereskedelmi engedély birtokában lehetséges. Mivel a vádlott ilyen engedéllyel nem rendelkezett, a Nagykanizsai Járási Ügyészség teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette és gyógyszerhamisítás bűntette miatt emelt vádat ellene, felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozva.

A kiemelt kép illusztráció