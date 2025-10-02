Több tucat vállalkozást tett tönkre egy vagyonőröket foglalkoztató cégháló, félmilliárd forintos kárt okoztak

Műsorújság
2025.10.02. 10:12

Szerző: hirado.hu
Egy többszintű, vagyonőröket foglalkoztató céghálózat 27 tagja ellen emelt vádat a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség, a gyanú szerint adócsalással egymilliárd forintot meghaladó kárt okoztak a költségvetésnek – közölte a főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a bűnszervezet tevékenysége 19 gazdasági társaságot érintett. A céghálót irányító férfi az adócsalásból közel 500 millió forint vagyoni haszonra tett szert.

Az elkövetők ellen nagy vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emeltek vádat. A főügyészség a bűnszervezet egy tagjával és további tíz elkövetővel egyezséget kötött.

A vádlottakra végrehajtandó vagy felfüggesztett szabadságvesztés, pénzbüntetés és vagyonelkobzás kiszabását indítványozták.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Police.hu)

