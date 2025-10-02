Műsorújság
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.02. 08:58

Kékfény

| Szerző: hirado.hu
A pénzügyőrök több mint 500 liter hamis tisztítószert foglaltak le egy családi ház garázsában – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint az adóhatóság Komárom-Esztergom vármegyei adóellenőrei egy közösségi online felületen találtak egy értékesítőt, aki különféle márkajelzésű tisztítószereket kínált eladásra.

A revizorok megrendelték, kifizették és személyesen át is vették a termékeket, de sem számlát, sem nyugtát nem kaptak.

Később kiderült, hogy 515 liter mosó- és tisztítószer várt még eladásra; a termékek védjegytulajdonosainak képviselői is megvizsgálták az árut, és megállapították, hogy azok egytől-egyig silány minőségű hamisítványok.

A pénzügyőrök a közel egymillió forint értékű árut lefoglalták, majd iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak.

Az elkövetőnek azonban a nyugta- és számlaadási kötelezettség miatt is felelnie kell, amiért akár milliós bírságra is számíthat – írták.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Nemzeti Adó- és Vámhivatal

