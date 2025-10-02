Nyoma veszett egy külföldről hazafelé utazó magyar nőnek

A siklósi nő szeptember 29-én indult haza Zanzibárból. A QR1499-es járattal érkezett Dohába, ahonnan este fél hat körül még felhívta édesapját, és jelezte, hogy másnap, szeptember 30-án a QR199-es járattal érkezik Budapestre. Ez a járat 9:15-kor indult volna, és 13:50-kor szállt volna le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – számolt be a Bahir.hu.
A telefonhívás óta azonban a fiatal nőről semmilyen információ nincs. Mobilja ki van kapcsolva, WhatsAppon és Messengeren sem elérhető.
Édesapja október 1-jén a Pécsi Rendőrkapitányságon hivatalosan bejelentette lánya eltűnését. A rendőrség körözést adott ki.
Személyleírás
Név: Felföldi Ágota
Magasság: 171–175 cm
Testsúly: 51–60 kg, vékony testalkat
Haj: szőke, vállig érő
Szem: kék
Jellemzők: egyik lábszárán virág tetoválás, hasán virág tetoválás van.
A család arra kér mindenkit, hogy aki szeptember 29-e óta látta Felföldi Ágotát, beszélt vele, esetleg információval rendelkezik tartózkodási helyéről, az azonnal értesítse a Pécsi Rendőrkapitányságot a +36 72 504 450 számon, vagy jelezze a hozzátartozóknak.
Kiemelt kép: Felföldi Ágota (Fotó forrása: Police.hu)