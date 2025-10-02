Nyoma veszett egy külföldről hazafelé utazó magyar nőnek

A 39 éves siklósi születésű Felföldi Ágota szeptember 29-én még beszélt édesapjával telefonon, azóta azonban sem ő, sem a telefonja nem elérhető. A család kétségbeesetten keresi, a rendőrség hivatalos körözést adott ki.

A siklósi nő szeptember 29-én indult haza Zanzibárból. A QR1499-es járattal érkezett Dohába, ahonnan este fél hat körül még felhívta édesapját, és jelezte, hogy másnap, szeptember 30-án a QR199-es járattal érkezik Budapestre. Ez a járat 9:15-kor indult volna, és 13:50-kor szállt volna le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – számolt be a Bahir.hu.

A telefonhívás óta azonban a fiatal nőről semmilyen információ nincs. Mobilja ki van kapcsolva, WhatsAppon és Messengeren sem elérhető.

Édesapja október 1-jén a Pécsi Rendőrkapitányságon hivatalosan bejelentette lánya eltűnését. A rendőrség körözést adott ki.

Személyleírás

Név: Felföldi Ágota

Magasság: 171–175 cm

Testsúly: 51–60 kg, vékony testalkat

Haj: szőke, vállig érő

Szem: kék

Jellemzők: egyik lábszárán virág tetoválás, hasán virág tetoválás van.

A család arra kér mindenkit, hogy aki szeptember 29-e óta látta Felföldi Ágotát, beszélt vele, esetleg információval rendelkezik tartózkodási helyéről, az azonnal értesítse a Pécsi Rendőrkapitányságot a +36 72 504 450 számon, vagy jelezze a hozzátartozóknak.

Kiemelt kép: Felföldi Ágota (Fotó forrása: Police.hu)