Illegális fegyverkereskedő hálózatot számoltak fel Brüsszelben

A belga szövetségi rendőrség felszámolt egy bűnszervezetet, amely nagyszabású fegyvercsempészettel és félautomata lőfegyverek értékesítésével foglalkozott Brüsszelben és külföldön – közölte a belga főváros ügyészsége csütörtökön.

A hét elején végrehajtott akcióban 16 embert vettek őrizetbe, közülük kilencet illegális fegyver- és lőszertartással, fegyverkereskedelemmel, valamint bűnszervezetben való részvétellel gyanúsítottak meg. Az akció során 90 félautomata lőfegyvert, nyolc gépkocsit és 27 ezer euró (10 millió forint) készpénzt foglaltak le.

Az ügyészség szerint a fegyverek házi készítésűek, ezért nehezen nyomon követhetők, így a feketepiacon rendkívül keresettek. A nyomozás adatai alapján a hálózat Belgiumon túl más országokba is szállított fegyvereket, és szoros kapcsolatban állt külföldi bűnözői csoportokkal.

Eric Jacobs, a szövetségi igazságügyi rendőrség igazgatója „kulcsfontosságú műveleti sikernek” nevezte az akciót a szervezett bűnözés elleni küzdelemben.

Julien Moinil brüsszeli főügyész hangsúlyozta: a fővárosban megszaporodtak a fegyveres támadások, köztük halálos kimenetelűek is, amelyek gyakran köthetők kábítószer-kereskedelemhez. Mint mondta, az ügyészség kiemelten kezeli a jelenség felszámolását, és a mostani akció is bizonyítja eltökéltségüket a bűnözői hálózatok elleni fellépésben.

A nyomozás tovább folytatódik az ügyben, a hatóságok további érintettek azonosítását és a teljes hálózat felszámolását tervezik.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/LAPD)