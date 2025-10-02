Eltűnt egy 81 éves budapesti nő – a rendőrség a lakosság segítségét kéri a keresésben

A XV. kerületi rendőrök nagy erőkkel keresik a 81 éves Faluhelyi Imrénét.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága a 01150-157/400/2025. körözési számon eljárást indított Faluhelyi Imréné felkutatása érdekében, akinek tartózkodási helye jelenleg ismeretlen – olvasható a Police.hu-n.

Az eddigi adatok szerint a 81 éves asszony 2025. október 1-jén, körülbelül 17 óra 30 perckor hagyta el XV. kerületi otthonát, és azóta nem tért vissza.

Faluhelyi Imréné körülbelül 155 centiméter magas, vékony testalkatú, ősz hajú. Eltűnésekor szürke kardigánt, sötét színű nadrágot és fekete cipőt viselt, valamint egy zöld bevásárlószatyrot vitt magával.

A rendőrség kéri mindazokat, akik információval rendelkeznek Faluhelyi Imréné tartózkodási helyéről, hogy jelezzék azt – akár névtelenül – a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

Kiemelt kép: Faluhelyi Imréné (forrás: Police.hu)