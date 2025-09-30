Sok ezer illegális e-cigarettát találtak egy furgonban, 40 milliós bírság fenyegeti a csempészt

A pénzügyőrök az M3-as autópályán figyeltek fel egy „bérelhető” feliratú magyar furgonra. A járművet az tette gyanússá, hogy a sofőr a járőrautó láttán, meglehetősen tétován viselkedett, úgy tett, mintha nem lenne egyértelmű a hatósági jelzés. A 27 éves magyar sofőr és útitársa, a hajdúnánási pihenőhelyen tovább erősítették a gyanút a járőrökben. Azt mondták, hogy a bérautóval üres dobozokat szállítanak Budapestről Romániába, azonban sem fuvarokmányt, sem bérleti szerződést nem tudtak átadni – közölte Nemzeti Adó és Vámhivatal.
A közlemény szerint a fuvarokmányokkal nem rendelkező 27 éves magyar sofőr és útitársa azt mondták, hogy a furgonnal üres dobozokat szállítanak Budapestről Romániába.
A raktér átvizsgálásakor azonban 9575 különféle ízesítésű e-cigaretta került elő (Elfbar, Vap Solo, HIT Me) a kisteherautóból.
Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás; az elkövető 40 millió forint bírságra is számíthat – áll a közleményben.
Az egyenruhásoknak köszönhetően ezek az illegális termékek már nem kerülnek a feketepiacra. Az elektronikus eszközökbe töltött ízesített folyadék dohánygyártmánynak minősül.
Magyarországon tilos az ilyen termékek forgalmazása, értékesítése, importálása, távértékesítése és az árusítása is.
A termékek súlyos egészségi kockázatokat jelenthetnek a fiatalok számára. Az ízesítés miatt könnyen rászokhatnak, miközben nikotinfüggőség alakul ki. Az elmúlt időszakban hatóságunk THC (marihuána) tartalmú termékeket is talált, amelyek különösen veszélyesek lehetnek a fiatalok számára, hiszen nemcsak nikotinfüggőséget, hanem akár kábítószerfüggőséget is okozhatnak. Az illegális forrásból beszerzett dohánytermékek összetevői nem ellenőrzöttek.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/ Koszticsák Szilárd)