Vádat emeltek egy bolgár férfi ellen, aki több ezer doboz csempészcigarettával bukott le

A közlemény szerint a külföldi elkövető Bulgáriában vásárolt nagy mennyiségű cigarettát abból a célból, hogy azt Magyarországon keresztül szállítva Németországban értékesítse. A férfi 2025 januárjában úgy lépte át a magyar határt, hogy a magyar zárjeggyel el nem látott, közel 5000 doboz dohányterméket a személygépkocsijában elrejtette.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei az M5-ös autópálya Inárcs pihenőhelyén ellenőrizték a férfi autóját, amiben megtalálták a több mint 12 millió forint értékű szállítmányt.
A vádlott a magyar költségvetésnek összesen közel 9 millió forint vagyoni hátrányt okozott – tették hozzá.
A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit minősített költségvetési csalás bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza.
A vádlott bűnösségéről a Budakörnyéki Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.
