Vádat emeltek egy bolgár férfi ellen, aki több ezer doboz csempészcigarettával bukott le

A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádat emelt egy bolgár férfival szemben, aki úgy hozott be Magyarország területére több ezer doboz cigarettát, hogy sem jövedéki, sem általános forgalmi adót nem fizetett utána – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a külföldi elkövető Bulgáriában vásárolt nagy mennyiségű cigarettát abból a célból, hogy azt Magyarországon keresztül szállítva Németországban értékesítse. A férfi 2025 januárjában úgy lépte át a magyar határt, hogy a magyar zárjeggyel el nem látott, közel 5000 doboz dohányterméket a személygépkocsijában elrejtette.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei az M5-ös autópálya Inárcs pihenőhelyén ellenőrizték a férfi autóját, amiben megtalálták a több mint 12 millió forint értékű szállítmányt.

A vádlott a magyar költségvetésnek összesen közel 9 millió forint vagyoni hátrányt okozott – tették hozzá.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit minősített költségvetési csalás bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Budakörnyéki Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)