Saját háza felrobbantásával fenyegetőzött, ahol három kiskorú gyermeke is tartózkodott – Vádat emelt az ügyészség a borsodi férfi ellen

Azt írták, az ittas férfi idén februárban telefonon azt mondta a rendőrségnek, hogy ha tíz percen belül nem érkeznek ki hozzájuk, akkor kinyitja a gázpalackot, és mindent felrobbant. A vádirat szerint ezt többször is megismételte, és eközben az otthonában tartózkodott élettársa és három kiskorú gyermeke is.
A vádlott a rendőröket az udvaron várta, akik megállapították, hogy a házban csak egy kiürült gázpalack van. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)