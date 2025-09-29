Saját háza felrobbantásával fenyegetőzött, ahol három kiskorú gyermeke is tartózkodott – Vádat emelt az ügyészség a borsodi férfi ellen

Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki azzal hívta fel a rendőrséget, hogy felrobbantja saját házát – közölte a vádhatóság hétfőn az MTI-vel.

Azt írták, az ittas férfi idén februárban telefonon azt mondta a rendőrségnek, hogy ha tíz percen belül nem érkeznek ki hozzájuk, akkor kinyitja a gázpalackot, és mindent felrobbant. A vádirat szerint ezt többször is megismételte, és eközben az otthonában tartózkodott élettársa és három kiskorú gyermeke is.

A vádlott a rendőröket az udvaron várta, akik megállapították, hogy a házban csak egy kiürült gázpalack van. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)