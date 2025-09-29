Magukat rendőrnek kiadva károsítottak meg egy nőt a csalók súlyos milliókkal

Megnyerő modorú ismeretlenek rávettek egy nőt, hogy „veszélyben lévő” pénzét egy általuk megadott biztonságos számlára utalja el. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a csalók, a Budapesti Rendőr-Főkapitányság (BRFK) alkalmazottjaként bemutatkozva hívtak fel telefonon egy gyanútlan nőt.

A police.hu oldalon elérhető beszámoló szerint egy szekszárdi nő tett feljelentést a napokban ismeretlen tettesek ellen, akik rávették, hogy a számlájáról biztonságos helyre utalja el 10 millió forintját. A csalók a BRFK alkalmazottjaként bemutatkozva hívtak fel telefonon egy gyanútlan nőt és sikerrel is jártak – írta közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az ismeretlen csalók a nőt megnyerő és szakszerűnek tűnő kommunikációval rávették, hogy az általuk megadott számlaszámra utalja el megtakarításai egy részét, több részletben.

Az „akció” alatt a sértettet folyamatosan szóval tartották, többször visszahívták. Többnyire egy nő tartotta vele a kapcsolatot, de rövid időre egy férfi is bekapcsolódott a beszélgetésbe, ezzel is alátámasztva a történet hitelességét. A tőrbe csalt nő a pénzintézet alkalmazottjával utaltatta el az összegeket. A tranzakció után is keresték a „rendőrök”, próbálták rávenni, hogy a számláján maradt többi pénzét is utalja el, de ennek a kérésnek már nem tett eleget – ismertette a rendőrségi közlemény.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatásában ismételten felhívta a figyelmet, hogy idegenek kérésére ne utaljanak pénzt az általuk megadott idegen számlaszámra, illetve ha arra hivatkoznak, hogy veszélyben van a számlájuk, mindig a pénzintézet hiteles elérhetőségeit használva, vagy személyesen győződjenek meg az információ valóságtartalmáról!

A közleményben arra is figyelmeztettek, hogy idegeneknek ne adják meg az adataikat, azt se árulják el, hogy melyik pénzintézetnél van számlájuk. Ha a hívó fél nem tudja, az már árulkodó.

Ha csalás sértettjévé váltak, haladéktalanul tegyenek feljelentést a rendőrségen és jelezzék a pénzintézetüknek is!

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos információkat – áll a police.hu oldalon elérhető közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Richie B. Tongo)