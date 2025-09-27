Nyolc év börtönt kapott egy brit bölcsődei dolgozó, aki rúgta, ütötte és csípte a rábízott gyerekeket

A 22 éves Roksana Leckát több tucat gyermek bántalmazása miatt ítélte el a bíróság. A fiatal nő rúgta, ütötte, csípte a rábízott kicsiket, miközben igyekezett eltitkolni tetteit kollégái elől – írja a Sky News .

Egy londoni bíróság nyolc év börtönbüntetésre ítélte Roksana Leckát, aki 21 kisgyermeket bántalmazott a Twickenhamben működő, azóta bezárt Riverside Nursery bölcsődében. A 22 éves nő cselekedeteit a biztonsági kamerák rögzítették: a felvételeken látható, ahogy a gyerekeket csípi, üti, rúgja, sőt egy kisfiút többször is arcon rúg.

Egy másik esetben agresszívan befogta egy síró kisgyermek száját.

A rendőrség 2024 júniusában napokra visszamenőleg vizsgálta át a bölcsőde kamerafelvételeit. Ezeken az is látszott, hogy Lecka a gyerekek ruhája alatt csípte és karmolta őket a karjukon, lábukon és hasukon. Több kicsit egy nap alatt tucatszor is megcsípett, amitől azok sírva, összerezzenve próbáltak elhúzódni tőle.

A felvételek között szerepelt az is, hogy a nő egy csecsemőt emel ki a kiságyból, majd oldalba csípi és megüti, miután előtte még elektromos cigarettázott.

A szülők már hónapokkal korábban jelezték a szokatlan sérüléseket és zúzódásokat, de csak a bizonyító erejű kamerafelvételek után derült fény a történtekre.

A bíróságon a szülők sokkolva nézték a felvételeket, többek számára ez volt az első alkalom, hogy szembesültek azzal, mi történt gyermekükkel. A bizonyítékok között szerepelt az is, hogy Lecka gyerekeket lökött a földre, erővel nyomta őket matracokra, vagy fejjel előre taszította őket a kiságyakra.

Sarah Plaschkes bíró az ítélethirdetéskor kiemelte: Lecka tudatosan ügyelt arra, hogy kollégái ne lássák, mit tesz, és szadista módon, hidegvérrel nézte végig a gyerekek szenvedését.

A szülők nyilatkozataikban „a legrosszabb fajta embernek” nevezték a vádlottat. A képviseletüket ellátó ügyvéd, Jemma Till szerint komoly kérdések maradtak nyitva azzal kapcsolatban, hogyan történhetett meg, hogy a bántalmazás hónapokon át rejtve maradt.

A rendőrségi kihallgatás során Lecka semmilyen magyarázatot nem adott viselkedésére, és a nyomozók szerint „láthatóan untatta” a helyzet. A vádhatóság közleménye szerint a nő „rendkívüli kegyetlenséget” tanúsított, miközben olyan munkát végzett, amelynek lényege a biztonság és a védelem lett volna.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)