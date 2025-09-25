Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz-ukrán háború

Több mint hat évet kapott egy ittas gépjárművezető, aki két ember halálát okozta

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.25. 15:23

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
Halált okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntettében mondta ki bűnösnek a Debreceni Járásbíróság azt a férfit, aki egy közlekedési balesetben egy idős házaspár halálát okozta: ezért a bíróság 6 év 3 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, és 5 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől – tájékoztatta a Debreceni Törvényszék szóvivője az MTI-t.

Dobó Dénes közleményében azt írta, a bíróság ítélete nem jogerős, azt az ügyészség tudomásul vette, azonban a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. Az ügy másodfokon a Debreceni Törvényszéken folytatódik.

Az ítélet szerint a férfi 2024. május 28-án, a kora délutáni órákban a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel kezdte meg egy autó előzését.

A férfi az előző éjszaka alkoholt fogyasztott, és még ittas volt, emiatt nem tudta uralni a járművet, és az megcsúszott.

A korrigálás nem sikerült, ezért az autó áttért a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol frontálisan ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő, az egyik sértett által vezetett személygépkocsival.

A nagy erejű ütközés következtében a vétlen autó az út melletti homokos falnak csapódott. A 76 éves sofőr és felesége a helyszínen életüket vesztették

– közölte a bírósági szóvivő.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

bíróságbűncselekményhalálozásítéletittas vezetés

Ajánljuk még

 