Több mint hat évet kapott egy ittas gépjárművezető, aki két ember halálát okozta

Halált okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntettében mondta ki bűnösnek a Debreceni Járásbíróság azt a férfit, aki egy közlekedési balesetben egy idős házaspár halálát okozta: ezért a bíróság 6 év 3 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, és 5 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől – tájékoztatta a Debreceni Törvényszék szóvivője az MTI-t.

Dobó Dénes közleményében azt írta, a bíróság ítélete nem jogerős, azt az ügyészség tudomásul vette, azonban a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. Az ügy másodfokon a Debreceni Törvényszéken folytatódik.

Az ítélet szerint a férfi 2024. május 28-án, a kora délutáni órákban a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel kezdte meg egy autó előzését.

A férfi az előző éjszaka alkoholt fogyasztott, és még ittas volt, emiatt nem tudta uralni a járművet, és az megcsúszott.

A korrigálás nem sikerült, ezért az autó áttért a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol frontálisan ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő, az egyik sértett által vezetett személygépkocsival.

A nagy erejű ütközés következtében a vétlen autó az út melletti homokos falnak csapódott. A 76 éves sofőr és felesége a helyszínen életüket vesztették

– közölte a bírósági szóvivő.

Kapcsolódó tartalom Meghalt egy személyautóval összeütköző kerékpáros Zalaegerszegen A zalaegerszegi Gasparich úton ütközött össze egy személygépkocsi és egy vele egy irányban haladó kerékpáros.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)