Kriptocsapda a közösségi oldalakon: milliókat veszítenek el hamis befektetéseken Magyarországon

A csalások közös jellemzője, hogy először kisebb befektetést kérnek, majd a sértettek fizetési hajlandóságát kihasználva egyre magasabb összegek befizetésére ösztönzik őket. Mire észbe kapnak, több millió forinttal károsodnak.
A rendőrség hangsúlyozza: a hivatkozott automatikus kriptovaluta-kereskedő rendszerek – mint például a sokszor emlegetett bitcoin loophole – valójában nem léteznek, így befektetéshez sem alkalmasak. Az irreálisan magas hozamokat ígérő alkalmazások célja kizárólag az, hogy kicsalják a befektetők pénzét.
Így védekezzenek a rendőrség szerint:
-
Legyenek gyanakvók, védjék adataikat!
-
Netbankos azonosítót senkinek ne adjanak ki.
-
Ne töltsenek le ismeretlenek kérésére alkalmazást.
-
Ne bízzanak a hamis cikkekben, profilokban és „értékelésekben”.
-
Befektetés előtt mindig tájékozódjanak, keressenek rá a szolgáltatásra.
-
Ha irreálisan nagy hozamot ígérnek, legyenek óvatosak – a bankok sem fektetnek ilyenbe.
-
Ha a szolgáltató további pénzt kér a befektetés visszautalásához, ne teljesítsék!
-
Ne adjanak ki személyes adatokat, okmánymásolatokat, és ne engedjenek távoli hozzáférést számítógépükhöz.
A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretében folytatja a küzdelmet az online csalók ellen, és arra figyelmeztet mindenkit: a biztonságos internethasználathoz az óvatosság és a körültekintés a legfontosabb.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)