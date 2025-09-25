Kriptocsapda a közösségi oldalakon: milliókat veszítenek el hamis befektetéseken Magyarországon

Zala vármegyében egyre több olyan ügyben nyomoz a rendőrség , ahol kriptovalutára váltva veszett nyoma az áldozatok pénzének. A csalók közösségi oldalakon terjesztett „befektetési lehetőségekkel” csapdázzák be a gyanútlan felhasználókat, akiknek milliós káruk keletkezhet.

A csalások közös jellemzője, hogy először kisebb befektetést kérnek, majd a sértettek fizetési hajlandóságát kihasználva egyre magasabb összegek befizetésére ösztönzik őket. Mire észbe kapnak, több millió forinttal károsodnak.

A rendőrség hangsúlyozza: a hivatkozott automatikus kriptovaluta-kereskedő rendszerek – mint például a sokszor emlegetett bitcoin loophole – valójában nem léteznek, így befektetéshez sem alkalmasak. Az irreálisan magas hozamokat ígérő alkalmazások célja kizárólag az, hogy kicsalják a befektetők pénzét.

Így védekezzenek a rendőrség szerint:

Legyenek gyanakvók, védjék adataikat!

Netbankos azonosítót senkinek ne adjanak ki.

Ne töltsenek le ismeretlenek kérésére alkalmazást.

Ne bízzanak a hamis cikkekben, profilokban és „értékelésekben”.

Befektetés előtt mindig tájékozódjanak, keressenek rá a szolgáltatásra.

Ha irreálisan nagy hozamot ígérnek, legyenek óvatosak – a bankok sem fektetnek ilyenbe.

Ha a szolgáltató további pénzt kér a befektetés visszautalásához, ne teljesítsék!

Ne adjanak ki személyes adatokat, okmánymásolatokat, és ne engedjenek távoli hozzáférést számítógépükhöz.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretében folytatja a küzdelmet az online csalók ellen, és arra figyelmeztet mindenkit: a biztonságos internethasználathoz az óvatosság és a körültekintés a legfontosabb.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)