Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz-ukrán háború

Kriptocsapda a közösségi oldalakon: milliókat veszítenek el hamis befektetéseken Magyarországon

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.09.25. 16:34

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu

Zala vármegyében egyre több olyan ügyben nyomoz a rendőrség, ahol kriptovalutára váltva veszett nyoma az áldozatok pénzének. A csalók közösségi oldalakon terjesztett „befektetési lehetőségekkel” csapdázzák be a gyanútlan felhasználókat, akiknek milliós káruk keletkezhet.

A csalások közös jellemzője, hogy először kisebb befektetést kérnek, majd a sértettek fizetési hajlandóságát kihasználva egyre magasabb összegek befizetésére ösztönzik őket. Mire észbe kapnak, több millió forinttal károsodnak.

A rendőrség hangsúlyozza: a hivatkozott automatikus kriptovaluta-kereskedő rendszerek – mint például a sokszor emlegetett bitcoin loophole – valójában nem léteznek, így befektetéshez sem alkalmasak. Az irreálisan magas hozamokat ígérő alkalmazások célja kizárólag az, hogy kicsalják a befektetők pénzét.

Így védekezzenek a rendőrség szerint:

  • Legyenek gyanakvók, védjék adataikat!

  • Netbankos azonosítót senkinek ne adjanak ki.

  • Ne töltsenek le ismeretlenek kérésére alkalmazást.

  • Ne bízzanak a hamis cikkekben, profilokban és „értékelésekben”.

  • Befektetés előtt mindig tájékozódjanak, keressenek rá a szolgáltatásra.

  • Ha irreálisan nagy hozamot ígérnek, legyenek óvatosak – a bankok sem fektetnek ilyenbe.

  • Ha a szolgáltató további pénzt kér a befektetés visszautalásához, ne teljesítsék!

  • Ne adjanak ki személyes adatokat, okmánymásolatokat, és ne engedjenek távoli hozzáférést számítógépükhöz.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretében folytatja a küzdelmet az online csalók ellen, és arra figyelmeztet mindenkit: a biztonságos internethasználathoz az óvatosság és a körültekintés a legfontosabb.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

befektetéscsaláskriptovalutaonline csalás rendőrség

Ajánljuk még

 