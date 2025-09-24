Gyermekpornográf képeket terjesztő férfi ellen emeltek vádat Pécsen

Gyermekpornográfia bűntette miatt emeltek vádat egy baranyai férfi ellen, mert gyerekeket szexuális tevékenység közben ábrázoló fotókat tárolt telefonján, s osztott meg másokkal az interneten – tájékoztatta a Baranya Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-t.

Közleményükben azt írták, hogy a férfi több felhasználónév alatt regisztrált közösségi médiás felületeken, amelyeken – hozzá hasonlóan – fiatal gyermekeket ábrázoló pornográf fényképek és videófelvételek iránt szexuálisan érdeklődő személyekkel ismerkedett meg.

A vádlott ezt követően – 2022 júliusától 2023 szeptemberéig – több olyan fényképet, videót osztott meg, melyek 12. életévüket be nem töltött gyermekeket ábrázoltak szexuális tevékenység közben.

A nyomozás során házkutatást is tartottak a férfinél, amelynek eredményeként lefoglalták a több száz fiatalkorú gyermeket pornográf módon ábrázoló képet, videót tartalmazó mobiltelefonját.

A vádhatóság a férfivel szemben végrehajtandó szabadságvesztésre, valamint minden olyan foglalkozástól történő végleges eltiltásra tett indítványt, melynek keretében a 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását végezné – olvasható a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock/hirado.hu)