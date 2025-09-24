Brutális terror Borsodban: benzint locsolt a lábára és a felgyújtásával fenyegette feleségét egy holland férfi, akit most letartóztattak

Műsorújság
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.24. 17:14

Csak felnőtteknek!

Az oldal alkalmas kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására.

Tartalma a 2010. évi CLXXXV. médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartozik.

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte annak a holland férfinak a letartóztatását, aki rendszeresen bántalmazta és félelemben tartotta feleségét – közölte a Miskolci Törvényszék szerdán az MTI-vel.

Azt írták, a gyanúsított és felesége egy évvel ezelőtt telepedett le Magyarországon, egy borsodi kistelepülésen. A terhelt italozó életmódot folytatott és rendszeresen bántalmazta feleségét, aki emiatt félelemben élt.

Szeptember 1-jén este – egész napos veszekedés után – a férfi közölte feleségével, hogy megöli.

A gyanúsított benzint locsolt a padlóra, majd kiment a szobából, és a mellette elhaladó felesége lábszárát is lelocsolta benzinnel. Ezt követően dulakodni kezdett a sértettel, és nem akarta kiengedni a házból. A nő végül kijutott, és a nyári konyhájába ment. A gyanúsított követte, és közölte vele, hogy végez mindkettőjükkel. A nő átmászott a kerítésen, és a szomszédban kért segítségért.

A rendőrök a földön feküdve találták meg a gyanúsítottat, mindkét csuklója meg volt vágva. A férfit a mentők kórházba szállították.

A törvényszék jelezte, a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés előkészületének bűntette és személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak bűntette megállapítására, és – tekintettel a bűncselekmények súlyos büntetési tételére, valamint a bűnhalmazatra – súlyos büntetés kiszabása várható.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

bűncselekménycsaládon belüli erőszakkékfény

