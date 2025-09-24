Az áldozat által készített felvétel alapján fogták el a zaklatót

Egy kamaszlány mobiljával felvételt készített zaklatójáról, akit ennek alapján azonosítottak be, majd fogtak el a rendőrök – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a rendőrség honlapján.

Tájékoztatásuk szerint múlt csütörtökön a reggeli órákban egy, a testvérével iskolába tartó diáklányt inzultálta egy férfi a buszon. A lány mobiltelefonjával felvételt készített a zaklatóról, aki követte a Zuglóban leszálló testvéreket. Csak akkor menekült el, amikor a két lány bement egy iskolába, és a portástól segítséget kértek.

A XIV. kerületi rendőrök a telefonos felvétel segítségével azonosították a feltételezett elkövetőt, elfogatóparancsot adtak ki ellene, ami alapján a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói másnap este a Józsefvárosban fogták el.

A 47 éves K. Pétert a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságon tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szeméremsértés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A rendőrség honlapján arra is felhívta a figyelmet, hogy a BRFK és a Budapesti Közlekedési Központ szakemberei – az utasok biztonságának érdekében – rendszeresen szerveznek ellenőrzéseket a közösségi közlekedési járatokon, megállóhelyeken és környékükön. Ha valaki azt látja, hogy utastársát zaklatják, azonnal jelezze a járművezetőnek, illetve hívja a 112-t – áll a Police.hu-n elérhető tájékoztatásban.

A BRFK arra kéri a szülőket, hogy beszélgessenek gyermekeikkel a lehetséges szituációkról. Hasonló esetben a legjobb, ha a gyermek minél hangosabban segítséget kér más felnőttektől, illetve bemegy olyan helyre, ahol sokan vannak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)