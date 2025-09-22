Többéves börtönbüntetést kaptak egy fiatal lányt prostitúcióra kényszerítő család tagjai

A Pécsi Törvényszék 3 és 6 év közötti időtartamú szabadságvesztésre ítélt egy büntetett előéletű huszonéves férfit, valamint anyját és testvérét, akik erőszakkal prostitúcióra kényszerítettek egy fiatal lányt – közölte a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a vádhatóság honlapján. Arról is tájékoztattak, hogy a főügyészség fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.

Az Ügyészség.hu oldalon közzétett ítélet szerint a börtönbüntetéséből szabadult huszonéves férfi élettársi kapcsolatot létesített egy 17 éves lánnyal. A kezdeti jó viszony hamar megromlott, és a férfi a lányt erőszakkal, valamint fenyegetéssel prostitúcióra kényszerítette.

Amikor a lány ellenkezett, megverte, iratait, telefonját, pénzét elvette, folyamatos ellenőrzés alatt tartotta. A tevékenységben a vádlott anyja és testvére is közreműködött. Az egyik felügyelte, és alkalmanként férfiakhoz szállította Budapestre a lányt, míg a másik a szexuális szolgáltatást nyújtó hirdetésekhez készített fényképeket és a beérkező hívásokat fogadta.

A megfélemlített fiatalkorú végül egy kuncsaft segítségével tudott elmenekülni, és tette meg a feljelentést.

A Pécsi Törvényszék mindhárom vádlottat emberkereskedelem és kényszermunka bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őket 3 és 6 év közötti időtartamú szabadságvesztésre és közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész mindhárom vádlott terhére súlyosításért, a vádlottak és védőik pedig felmentés és enyhítés elérése érdekében fellebbeztek.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.

Az ügyben a Pécsi Ítélőtábla fog másodfokon döntést hozni – áll az ügyészségi közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Police.hu)