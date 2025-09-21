Még a WC-tartályban is drogot találtak a vasi rendőrök egy házkutatás során

Egy kámi családi házban tartott házkutatás közben még a fürdőszoba WC-tartályában is kábítószergyanús anyagot fedeztek fel a rendőrök. A rajtaütés során több mint hatvan gramm droggyanús anyagot és közel egymillió forintot foglaltak le.

A rendőrség hivatalos oldalán közzé tett információk szerint, egy telefonos bejelentés alapján indult eljárás a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, miszerint egy kámi családi házban kábítószert tartanak az ott lakók. A rendőrök szeptember 9-én tartottak kutatást a helyszínen, amelyhez kábítószer-kereső kutyát is bevetettek.

A Bonifác nevű kutya a fürdőszobában több helyen is jelzett, így a rendőrök a piperszekrényből és a WC-tartályból összesen bruttó 34,93 gramm szárított növényi anyagmaradványt, valamint 26,07 gramm kristályos anyagot foglaltak le.

A házkutatás során előkerültek a kábítószer fogyasztásához szükséges eszközök, továbbá a mosókapszulák kosara aljában közel egymillió forint készpénzt is találtak, amelyet szintén lefoglaltak.

A házban élő férfit és barátnőjét a Vasvári Rendőrkapitányságra előállították. A drogteszt mindkettőjüknél kimutatta a cannabis hatóanyagát. A rendőrség kábítószer birtoklás vétsége miatt indított büntetőeljárást ellenük.

Kiemelt kép: Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság