Egy nap alatt három kábítószer-terjesztőt fogtak el Tatabányán

A tatabányai nyomozók a DELTA Program keretében egy nap alatt három kábítószer-terjesztőt fogtak el. Volt, aki termesztette, volt aki árulta a drogot.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon közölte, hogy múlt szerdán három férfit hallgattak ki a tatabányai nyomozók, akiket kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak. A tájékoztatás szerint aznap először kora reggel egy testvérpár ajtaján kopogtattak a rendőrök. Egyikük, P. Tamás a házában és a kertjében is termesztett marihuánát. A nála tartott kutatás során szárított és még friss növényeket is találtak, amelyeket lefoglaltak.

A gyanú szerint a férfi testvérének, P. Sándornak adta tovább a kábítószert, aki eladta azt. P. Tamás nem csak saját maga termesztett, vásárolt is marihuánát egy helyi férfitól – Gy. Istvántól –, akit a rendőrök még aznap elfogtak. Lakásán kábítószergyanús növényi származékot, őrlőt, pipát és mérleget, és a tiltott szer tárolására alkalmas fóliát is találták kollégáink

– közölte a rendőrség.

A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy a marihuána fogyasztása memóriazavart, koordinációvesztést, légzési nehézségeket okozhat, valamint szív-és érrendszeri problémákhoz, szorongás, depresszió kialakulásához vezethet, és nagyobb az esély skizofrénia kialakulására, valamint meddőség okozója is lehet.

A rendőrség által készített, a kábítószer-bűnözők elfogásáról készült felvétel a legnagyobb videómegosztó portálon érhető el.

