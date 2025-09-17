Biliárddákóval verte halálra testvérét, letartóztatták az ecsegi férfit

A nyomozási bíró elrendelte a testvére megölésével gyanúsított 43 éves férfi letartóztatását.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntette miatt folytat eljárást a férfi ellen, aki múlt szombaton ecsegi házuk teraszán előzetes szóváltást követően több alkalommal, nagy erővel fejen ütötte a testvérét egy biliárddákóval. A sértett röviddel a bántalmazás után életét vesztette.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség a szökés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt indítványozta az őrizetben lévő férfi letartóztatását, amit a Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelt. A döntés a védő távolléte miatt nem végleges.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)