A TEK bevetésére is szükség volt az intézkedő rendőrökre támadók elfogásához

Intézkedő rendőrökre támadt egy család több tagja Siófokon, elfogásukban a Terrorelhárítási Központ (TEK) is részt vett. A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) által kiadott közlemény szerint az ügyben csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt rendeltek el nyomozást, három embert őrizetbe vettek.

A KNYF-nek az ügyészség honlapján elérhető tájékoztatása szerint a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt rendelt el nyomozást és vett őrizetbe három embert. A rendelkezésre álló adatok szerint múlt szerdán a siófoki rendőrök közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt akartak előállítani egy fiatalkorú személyt, aki aznap reggel egy iskolaőrt fenyegetett.

A megalapozott gyanú szerint a rendőri intézkedésnek a 15 éves fiú ellenszegült, majd amikor az egyik rendőr testi kényszerrel megpróbálta a fiatalt az udvarról kivezetni kirántotta magát a fogásból és rátámadt a rendőrre.

A fiatalkorú szülei az előállítást erőszakkal akadályozták, ezért a rendőrök megszakították az intézkedést és erősítést hívtak. Az elkövetők az újabb rendőri egység kiérkezését követően sem hagytak fel erőszakos magatartásukkal, amelybe később még egy további rokon is bekapcsolódott, a jelenlévő legalább 15 fős családból.

Az ügyészség felkérésére az elfogásban a TEK is részt vett.

A család az esetről a helyszínről élő adásban közvetített, az elkövetők beazonosítását ez a videofelvétel is segítette.

A gyanúsítottak kihallgatása folyamatban van, az általuk elkövetett bűncselekmény büntetési tétele két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés.

A nyomozó ügyészség bizonyítékok beszerzése és az elkövetők elfogása érdekében szerda reggel kutatott és lefoglalt, majd három személyt őrizetbe vett – áll az ügyészség weboldalán elérhető közleményben, ahol az elfogásról készült fotókat is közzétették.

Kiemelt kép: A rendőrökre támadók elfogásáról készült egyik fotó (Forrás: ugyeszseg.hu)