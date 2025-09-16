Elfogtak a rendőrök egy férfit, akit kiskorú elleni szexuális erőszakkal gyanúsítanak

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon kedden azt közölte, hogy az adatok szerint hétfőn délelőtt Dunaújvárosban, a Dózsa György úton lévő kiserdőnél egy férfi leszólított egy fiút, majd megfogta a nyakát, és arra kényszerítette, hogy engedelmeskedjen neki, különben nagy baja lesz.
Ezt követően egy fás, bokros területen szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette a gyermeket.
A gyermekkorú sértettnek sikerült elszabadulnia, majd édesanyjával együtt a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon tett bejelentést.
A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, a hatóság előtt már jól ismert 41 éves férfit, akit még aznap este elfogtak a város külterületén.
A férfit őrizetbe vették és szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, valamint kezdeményezik letartóztatását – áll a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság által kiadott közleményben.
