Elfogtak a rendőrök egy férfit, akit kiskorú elleni szexuális erőszakkal gyanúsítanak

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai szexuális erőszak bűntette miatt őrizetbe vettek egy 41 éves férfit, aki hétfőn Dunaújvárosban leszólított egy fiút, majd megfogta a nyakát és arra kényszerítette, hogy engedelmeskedjen neki.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon kedden azt közölte, hogy az adatok szerint hétfőn délelőtt Dunaújvárosban, a Dózsa György úton lévő kiserdőnél egy férfi leszólított egy fiút, majd megfogta a nyakát, és arra kényszerítette, hogy engedelmeskedjen neki, különben nagy baja lesz.

Ezt követően egy fás, bokros területen szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette a gyermeket.

A gyermekkorú sértettnek sikerült elszabadulnia, majd édesanyjával együtt a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon tett bejelentést.

A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, a hatóság előtt már jól ismert 41 éves férfit, akit még aznap este elfogtak a város külterületén.

A férfit őrizetbe vették és szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, valamint kezdeményezik letartóztatását – áll a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság által kiadott közleményben.

