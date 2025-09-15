Műsorújság
Hatalmas kannabiszültetvényt találtak egy érdi ház udvarán

Szerző: hirado.hu
2025.09.15. 12:35

Több mint 300 tőből álló cannabisültetvényt találtak a rendőrök egy érdi ház udvarán – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy egy 47 éves férfi telkének hátsó részén, egy pincében bukkantak rá az ültetvényre: 328 tövet és 32 hajtásdugványt foglaltak le.

A kirendelt igazságügyi botanikus megállapította, hogy a növények kábítószer-alapanyagok.

A ház és a pince átkutatásakor előkerültek azok az ipari ventilátorok, lámpák, szellőzőrendszerek, amelyeket a termesztéshez használt a férfi, de nagyobb mennyiségben már részben feldolgozott növényt is találtak a rendőrök.

A férfit a helyszínen elfogták, majd előállították, a drogteszt pedig kimutatta szervezetében a cannabis hatóanyagát; őrizetbe vétele mellett hallgatták ki gyanúsítottként, majd kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt – áll a közleményben.

kannabiszletartóztatás rendőrség

