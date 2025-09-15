A bulinegyed rendjéről egyeztetett a budapesti rendőrfőkapitány és a főrabbi

Budapest rendőrfőkapitánya az erzsébetvárosi bulinegyed rendje kapcsán kezdeményezett találkozót az országos főrabbival. Terdik Tamás támogatását ajánlotta fel a polgárőr-egyesület létrehozásához.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Police.hu oldalon arról tájékoztatott, hogy Terdik Tamás vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya, rendészeti helyettese és a VII. kerületi rendőrkapitány múlt kedden a Síp utcában kereste fel Fröhlich Róbert országos főrabbit és Szabó György rabbit.

A megbeszélésre azt követően került sor, hogy a vallási vezetők polgárőrség megalakítását tűzték ki célul Belső-Erzsébetvárosban.

A főkapitány a budapesti zsidó hitközséggel meglévő együttműködés keretében támogatását ajánlotta fel a polgárőr egyesület létrehozásához, illetve a jövőbeni együttműködéshez.

Terdik Tamás tájékoztatást adott a belvárosban folyamatosan, különösen csütörtök-péntek-szombat éjszakánként megemelt rendőri jelenlétről. Elhangzott, hogy az idén januárban a Wesselényi utcában megnyitott erzsébetvárosi körzeti megbízotti iroda a fogadóórákon túl ezeken az éjszakákon hajnalig nyitva áll, ahol idegen nyelveket beszélő rendőrök várják a bejelentéseket. A KMB-irodát használják továbbá a minden hónapban körülbelül száz rendőrt, valamint a társszerveket mozgósító, a belvárosra kiterjedő komplex bűnügyi-rendészeti akciók során is. Ezeknek az ellenőrzéseknek fő célja a bűncselekmények megelőzése és a közterületek rendjének biztosítása.

A rendőrök fellépnek az erőszakos, garázda jellegű, illetve a kábítószerekkel összefüggő bűncselekmények ellen, a szabálytalan és másokat veszélyeztető közlekedőkkel szemben, de ellenőriznek szórakozóhelyeket, és intézkednek közterületi alkoholfogyasztás vagy köztisztasági szabálysértés esetén is.

A BRFK mindig nyitott a hatáskörébe tartozó lakossági panaszok és jelzések fogadására, melyeket a közterületi szolgálat szervezésekor is figyelembe vesz – áll a Police.hu oldalon elérhető közleményben.

Kiemelt kép: Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)