Saját testvére ölhette meg az Ecsegen holtan talált nőt, elfogták az elkövetőt

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.14. 09:26

Megöltek egy 40 éves nőt a Nógrád vármegyei Ecsegen, a feltételezett elkövetőt őrizetbe vették – közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint egy férfi szombat délután négy óra körül bejelentést tett a rendőrségen arról, hogy holtan találta a testvérét ecsegi lakásukban. A rendőrök a helyszínen kiderítették, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta.

Mint írták, a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható 43 éves bejelentőt elfogták és gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének gyanúja miatt, szakértők bevonásával folytatja az eljárást.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

gyilkosságnyomozás rendőrség

