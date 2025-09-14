Hármas karambolban meghalt egy nő, lezárták az autópályát

Három gépkocsi érintett abban a balesetben, amely az M1-es autópálya 31-es kilométerszelvényénél történt, Mány térségében, a Győr felé vezető irányban.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt. Lángjait a közútkezelő helyszínen tartózkodó szakemberei kezdték oltani, a végleges oltást a bicskei önkormányzati tűzoltók fejezték be egy vízsugárral.

A balesethez az egység, a tatabányai és a bajnai hivatásos tűzoltók, valamint a mentők járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat.

Tóth Anikó, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőr századosa az MTI kérdésére megerősítette, hogy a balesetben egy nő életét vesztette.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vajda János)