Hármas karambolban meghalt egy nő, lezárták az autópályát

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt. Lángjait a közútkezelő helyszínen tartózkodó szakemberei kezdték oltani, a végleges oltást a bicskei önkormányzati tűzoltók fejezték be egy vízsugárral.
A balesethez az egység, a tatabányai és a bajnai hivatásos tűzoltók, valamint a mentők járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat.
Tóth Anikó, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőr századosa az MTI kérdésére megerősítette, hogy a balesetben egy nő életét vesztette.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vajda János)