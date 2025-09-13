Gyilkosság Nagykanizsán: mellkason szúrt egy 30 éves férfit a 60 éves ismerőse

Közlésük szerint a rendőrségre pénteken 20 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy Nagykanizsán, a Csengery úton lévő egyik lakásban megszúrtak egy férfit.
Az eddigi információk szerint egy 60 éves férfi szóváltást követően késsel mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki belehalt sérüléseibe.
A zalai nyomozók a helyszínen elfogták az elkövetőt. Emberölés miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, illetve kezdeményezték a letartóztatását.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)