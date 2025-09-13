Műsorújság
Gyilkosság Nagykanizsán: mellkason szúrt egy 30 éves férfit a 60 éves ismerőse

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.13. 16:10

| Szerző: hirado.hu
Megöltek egy férfit péntek este Nagykanizsán, az elkövetőt a helyszínen elfogták – közölte a police.hu oldalon szombaton a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Közlésük szerint a rendőrségre pénteken 20 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy Nagykanizsán, a Csengery úton lévő egyik lakásban megszúrtak egy férfit.

Az eddigi információk szerint egy 60 éves férfi szóváltást követően késsel mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki belehalt sérüléseibe.

A zalai nyomozók a helyszínen elfogták az elkövetőt. Emberölés miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, illetve kezdeményezték a letartóztatását.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

