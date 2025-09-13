Fűszerpaprikával fizetett a kristályért: lebuktatták a pilisi dílert

Szokatlan tranzakción kapták rajta a rendőrök azt a pilisi férfit, aki a gyanú szerint kábítószer-hálózatot irányított. A vásárló készpénz mellett fűszerpaprikával is fizetett a tiltott szerért.

A Monori Rendőrkapitányság nyomozói szeptember 2-án csaptak le egy 48 éves pilisi férfira, aki feltételes szabadlábra helyezését követően újra belevágott az illegális kábítószer-kereskedelembe. A gyanú szerint N. Sándor Vecsés és Pilis térségében irányította a hálózatot, amely főként kristályt kínált a vevőknek.

A rendőrség adatai alapján a díler hetente többször értékesített előre kimért adagokat, 5–10 ezer forintos áron. Az ügyben folyó nyomozás hamar tisztázta, hogy ő szervezte az átadásokat és tartotta a kapcsolatot a fogyasztókkal.

A férfit egy vecsési áruház parkolójában érték tetten, miközben három adag kábítószert adott át F. Norbertnek.

A vevő 10 000 forint mellett 2,5 kilogramm fűszerpaprikával fizetett.

Az akcióban a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége is részt vett. A helyszínen N. Sándor mellett F. Norbertet és a díler ismerősét, Cs. Norbertet is elfogták, utóbbit azért, mert a gyanú szerint segítette a szállításokat és az üzletkötéseket.

A későbbi házkutatások során a rendőrök két pilisi ingatlanhoz köthetően több mint kétmillió forint készpénzt, nagy értékű autót, ékszereket, valamint mobiltelefonokat, digitális mérlegeket és egyéb eszközöket foglaltak le.

Az ügyben a Monori Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem miatt folytat eljárást a letartóztatásban lévő N. Sándor és a szabadlábon védekező Cs. Norbert ellen, míg F. Norbertre kábítószer-fogyasztás miatt kell felelnie.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemeli: a kábítószerek, így a kristály használata kiszámíthatatlan élettani hatásokkal járhat. A fogyasztás szédülést, szorongást, légszomjat, pánikrohamot, sőt hosszú távon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

