Először ítéltek életfogytig tartó börtönbüntetésre nőt Szerbiában

A Novi Pazar-i felsőbíróság életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte a 40 éves A.L.-t anyósa meggyilkolásáért. Ez volt az első eset, hogy nőt ilyen súlyos büntetéssel sújtott egy bíróság Szerbiában.

A bíróság minősített emberölés vádjában találta bűnösnek az asszonyt, aki az ítélet szerint különös kegyetlenséggel gyilkolta meg áldozatát.

Az igazságügyi orvosszakértő jelentése szerint A.L. 121 késszúrással ölte meg anyósát, ebből 50 a fejet és a nyakat érte. A bűncselekményt akkor követte el, amikor a lánya közölte vele, hogy az anyósa egyedül van otthon.

A gyilkosság 2024. május 28-án történt. Elkövetése után A.L. előbb gyalog a közeli Sjenicára ment, majd taxival jutott el a Zlatibor-hegységhez, ahol Uzicében fogták el.

Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezés nyújtható be.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)