Először ítéltek életfogytig tartó börtönbüntetésre nőt Szerbiában

A bíróság minősített emberölés vádjában találta bűnösnek az asszonyt, aki az ítélet szerint különös kegyetlenséggel gyilkolta meg áldozatát.
Az igazságügyi orvosszakértő jelentése szerint A.L. 121 késszúrással ölte meg anyósát, ebből 50 a fejet és a nyakat érte. A bűncselekményt akkor követte el, amikor a lánya közölte vele, hogy az anyósa egyedül van otthon.
A gyilkosság 2024. május 28-án történt. Elkövetése után A.L. előbb gyalog a közeli Sjenicára ment, majd taxival jutott el a Zlatibor-hegységhez, ahol Uzicében fogták el.
Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezés nyújtható be.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)