Vascsővel és golfütővel ütöttek egy embert, többeket gázsprével fújtak le Papkeszin

Felfegyverkezve rontott rá két fiatal férfi Papkeszin, egy családi háznál tartózkodókra, akiket gázsprayvel lefújtak, egy 30 éves férfit pedig vascsővel és golfütővel többször megütöttek. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a Balatonalmádi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntette miatt indított eljárást.

A Police.hu oldalon elérhető közlemény szerint súlyos testi sértés bűntett kísérlete és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntette miatt indított eljárást a Balatonalmádi Rendőrkapitányság ismeretlen tettesek ellen, akik hétfőn este

megjelentek Papkeszin, egy családi háznál, majd az ott tartózkodókat lefújták gázsprayvel, valamint egy 30 éves férfit vascsővel és golfütővel többször megütöttek.

A gyors rendőri intézkedéseknek köszönhetően a balatonalmádi nyomozók másnapra azonosították az egyik elkövetőt, és a 24 éves férfit balatonkenesei otthonában elfogták.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a tettes előző nap ismerte meg a sértettet, akivel később Berhidán összeverekedett. Emiatt garázdaság vétsége miatt is felelősségre vonták. Társa egy 20 éves székesfehérvári lakos önként jelentkezett a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon, ahol őt is gyanúsítottként hallgatták ki.

A rendőrök a 24 éves elkövetőt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását – ismertette közleményében a rendőrség.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Police.hu)