Koldulásra és cigicsikkek gyűjtésére kényszerítette fiatalkorú társait, vádat emeltek ellene

Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség egy fiatalkorú férfival szemben, aki két, 18 évesnél fiatalabb sértettet koldulásra és cigarettacsikkek gyűjtésére kényszerített – közölte a főügyészség kedden az MTI-vel.

A közleményben azt írták, a vádlott egy Pest vármegyei lakásotthonban együtt lakott fiatalabb, esetenként tizennégy év alatti gyerekekkel. 2024 augusztusában két nála kisebb, gyengébb és mentálisan sérült gyermeket szemelt ki magának, akiket arra kényszerített, hogy pénzt és cigarettacsikket gyűjtsenek neki.

A vádlott 2024. december közepéig naponta terrorizálta a sértetteket, rendszeresen fenyegette és bántalmazta őket azért, hogy Nagykőrösön alkalmanként legalább ezer forintot kolduljanak, illetve csikkeket szedjenek össze. Ha nem teljesítették az elvárt mennyiséget, a fiatalkorú férfi kézzel, lábbal vagy bottal bántalmazta őket. Előfordult az is, hogy bántalmazásukra más, szintén az otthonban lakó gyermeket utasított.

A megfélemlített gyerekek rettegtek a vádlottól, így sokáig segítséget sem mertek kérni, csak akkor jelezték a nevelők felé a velük történteket, amikor már nem bírták tovább a megaláztatásokat, fenyegetéseket és bántalmazásokat.

A főügyészség a fiatalkorúval szemben minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és testi sértés vétsége miatt emelt vádat, és azt indítványozta, hogy a bíróság végrehajtandó szabadságvesztést szabjon ki, és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shuttetstock)