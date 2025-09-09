Hét millió forintot utaltatott át magának egy magát rendőrnek kiadó csaló

Egy veszprémi lakos tett bejelentést a rendőrségen, miután egy magát rendőrnek kiadó személy telefonon azt állította, hogy a bankszámláját támadás érte, és ismeretlenek pénzt próbálnak levenni róla.

A szeptember 8-ai telefonhívás során a hívó azt javasolta, hogy a vagyona megóvása érdekében utaljon pénzt egy megjelölt számlára. A sértett több részletben összesen több mint 7 millió forintot utalt át.

Csak akkor kezdett gyanakodni, amikor a telefonáló további pénzt követelt, és feljelentést tett a rendőrségen

– közölte a Police.hu.

A Veszprémi Rendőrkapitányság az ügyben csalás miatt nyomoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy ha bankja nevében gyanús tranzakciókra hivatkozva hívják, minden esetben szakítsa meg a hívást, és csak a hivatalos, bank által megadott szám visszahívásával ellenőrizze a hívás valódiságát. Bankkártya- vagy online banki adatokat, okmánymásolatot ne adjon meg, és ne töltsön le programot telefonos instrukció alapján.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)