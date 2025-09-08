Műsorújság
Lopott cipőt vitt vissza cserélni, de új surranó helyett bilinccsel a kezén távozott

2025.09.08. 11:29

A lopás másnapján visszavitte az ellopott cipőt egy Vas vármegyei férfi, mivel rájött mégsem a megfelelő méretet „hozta” el a boltból.

A Szombathelyi Rendőrkapitányság lopás vétsége miatt indított eljárást egy vasi férfi ellen, aki szeptember 5-én egy szombathelyi áruházból az áruvédelmi eszköz eltávolítása után ellopott egy pár cipőt. Másnap visszatért az üzletbe, és az ügyfélszolgálati pultnál közölte, hogy ki szeretné cserélni a lábbelit, mert nem volt jó a mérete az előző nap elvitt cipőnek – közölte a rendőrség.

Azonban biztonsági őr felismerte, visszatartotta, majd átadta a kiérkező rendőröknek, így a csere sem valósulhatott meg.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

