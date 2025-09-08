Brutális gyilkosság: egy brit állampolgár volt az erzsébetvárosi késelés áldozata

Megöltek egy férfit Erzsébetvárosban, a budapesti rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit – írják a rendőrség hivatalos oldalán.

A közlemény szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2025. szeptember 8-án 4 óra 13 perckor érkezett bejelentést arról, hogy egy VII. kerületi lakásban megszúrtak egy brit állampolgárságú férfit. Hozzátették,

a sérülten a mentők megpróbáltak segíteni, de már nem tudták megmenteni az életét.

A fővárosi rendőrök szemlét tartottak és a helyszínen elfogták, majd előállították a feltételezett elkövetőt, egy 34 éves, szintén brit állampolgárságú férfit – fűzték hozzá.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást – írták. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 34 éves brit férfit gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerte a bűncselekmény elkövetését, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)