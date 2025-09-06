Úgy megvertek egy embert Debrecenben, hogy életveszélyes állapotba került – VIDEÓ

Több férfi keveredett szóváltásba Debrecenben, az egyik úgy olyan súlyosan bántalmazta haragosát, hogy őt a mentőknek kellett kórházba szállítani, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A gyanúsítottat a rendőrség őrizetbe vette.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon számolt be arról, hogy kedden délután, a későbbi elkövető szóváltásba keveredett két másik férfival Debrecenben, az István úton, majd a 44 éves férfi nekiesett egyik haragosának, és ahol érte, ütötte, majd távozott.

Az 51 éves sértett másnap rosszul lett, a mentők kórházba szállították, és kiderült, hogy a bántalmazás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A nyomozók rövid időn belül azonosították a verekedőt, akit a Cívis Közterületi Támogató Alosztállyal közösen csütörtökön egy debreceni buszmegállóban fogtak el. Előállították a férfit, gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága életveszélyt okozó testi sértés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást vele szemben.

A gyanúsított elfogásának pillanatai a rendőrségi videófelvételen:

Kiemelt kép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)