Tűz volt a Déryné bisztróban, a vendégtér berendezési tárgyai is meggyulladtak

Tűz ütött ki Budapesten az I. kerületi Krisztina téren lévő Déryné nevű vendéglátóhely egyik alagsori gépészeti helyiségében szombat hajnalban. A lángok átterjedtek a vendégtérre is, ahol mintegy tíz négyzetméteren meggyulladtak a berendezési tárgyak, a füstből az épület két lakásába is jutott. A tüzet eloltották, egy embert megfigyelésre kórházba szállítottak.

A Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy tűz ütött ki az I. kerületi Krisztina téren lévő Déryné vendéglátóhely egyik alagsori gépészeti helyiségében szombat hajnalban.

Tájékoztatásuk szerint a helyszínre elsőként a budavári hivatásos és önkéntes tűzoltóinkat riasztották, akik légzőkészülékben megkezdték a tűz oltását, ventillátorral a füst eltávolítását, illetve az épület átvizsgálását.

Az alagsorban keletkezett tüzet egy vízsugárral a budavári hivatásos tűzoltók gyorsan eloltották, miközben két hőhatásnak kitett CO2 palackot kihoztak.

A lángok egy födém áttörésen keresztül átterjedtek a vendégtérre is, ahol mintegy tíz négyzetméteren meggyulladtak a berendezési tárgyak. A vendégtérben lévő tüzet az önkéntes tűzoltók szintén egy vízsugárral eloltották, miközben onnan is kihoztak egy a hőhatástól sérült technológiai kompozit palackot.

A tűzesethez a riasztási fokozat emelését követően még egy belvárosi hivatásos egység, a műveleti szolgálat és egy a légzőkészülékekhez szükséges cserepalackokat szállító jármű is kivonult.

A sűrű füstből az épület két lakásába is jutott a szellőzőrendszeren keresztül, az egyikből kikísért lakót a mentők megfigyelésre kórházba szállították

