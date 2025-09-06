Műsorújság
Gázolt a vonat Budapesten és Gyöngyösön is

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.06. 06:55

| Szerző: hirado.hu
Elgázolt egy embert egy személyvonat a XIV. kerületi Szolnoki útnál - közölte szombat reggel a katasztrófavédelem az MTI-vel. A hatóság a távirati irodának arról is beszámolt, hogy Gyöngyösön, az Enyedi utcánál, a Kitérőgyár megállónál is elgázolt egy embert egy személyvonat.

A tájékoztatás szerint a budapesti balesetben érintett szerelvény utasait mentesítő autóbusz szállítja tovább. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget.

Gyöngyösön a város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, a szerelvény megemelését követően kiemelték a balesetben megsérült embert, majd átadták a mentőknek.

A vonaton a személyzettel együtt hárman utaztak. A mentési munkálatok idejére leállították a vasúti közlekedést az érintett szakaszon.

A Mávinform a honlapján arról számolt be, hogy szombat hajnaltól a baleseti helyszínelés miatt Vámosgyörk és Gyöngyös között pótlóbuszok közlekednek, a Mátra InterRégiók utasainak hosszabb eljutási időre kell számítaniuk.

A vasúttársaság a Facebook-oldalán azt közölte, hogy a budapesti balesettel kapcsolatos helyszínelés miatt a körvasúton, Rákos és Rákosszentmihály között a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért az S76-os, valamint a miskolci távolsági vonatoknál esetenként változásokra, hosszabb menetidőre kell számítani.

Kiderült, mely országok állampolgárai haltak meg a lisszaboni siklótragédiában

Tizenegy külföldi állampolgár van a szerdán balesetet szenvedett lisszaboni siklóvasút 16 halálos áldozata között a portugál rendőrség legújabb, pénteki összesítése szerint. Az összesen 16 halálos áldozatot követelő szerencsétlenségben három brit, két kanadai, két dél-koreai, egy amerikai, egy francia, egy svájci és egy ukrán állampolgár hunyt el.

Kiemelt kép: Illusztráció (Fotó: police.hu)

balesetközlekedésvonat MÁV

