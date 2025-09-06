Gázolt a vonat Budapesten és Gyöngyösön is

A tájékoztatás szerint a budapesti balesetben érintett szerelvény utasait mentesítő autóbusz szállítja tovább. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget.
Gyöngyösön a város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, a szerelvény megemelését követően kiemelték a balesetben megsérült embert, majd átadták a mentőknek.
A vonaton a személyzettel együtt hárman utaztak. A mentési munkálatok idejére leállították a vasúti közlekedést az érintett szakaszon.
A Mávinform a honlapján arról számolt be, hogy szombat hajnaltól a baleseti helyszínelés miatt Vámosgyörk és Gyöngyös között pótlóbuszok közlekednek, a Mátra InterRégiók utasainak hosszabb eljutási időre kell számítaniuk.
A vasúttársaság a Facebook-oldalán azt közölte, hogy a budapesti balesettel kapcsolatos helyszínelés miatt a körvasúton, Rákos és Rákosszentmihály között a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért az S76-os, valamint a miskolci távolsági vonatoknál esetenként változásokra, hosszabb menetidőre kell számítani.
Kiemelt kép: Illusztráció (Fotó: police.hu)