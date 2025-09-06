Műsorújság
Négy embert gyanúsítanak a Jókai utcai házomlás ügyében

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.06. 08:49

| Szerző: hirado.hu
Befejezték a nyomozást a Jókai utcai házomlás ügyében, a fővárosi nyomozók négy embert hallgattak ki gyanúsítottként, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján szombaton.

Korábban beszámoltak arról, hogy leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala, ami magával sodort több erkélyt is Budapest VI. kerületében, a Jókai utcában 2022. június 27-én délelőtt. A lehulló törmeléktől az utcán hárman könnyebben sérültek, egy nő életveszélyesen megsérült, maradandó egészségkárosodást szenvedett – idézték fel.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozást indított az ügyben. Az eljárásban több mint 50 tanút hallgattak ki, valamint igazságügyi munkavédelmi és építésügyi szakértőket vontak be – írták.

A tájékoztatás szerint négy embert gyanúsítottként hallgattak ki. A szakvélemények megállapításai szerint a statikus tervezőmérnök részéről elmaradt a folyamatos statikai ellenőrzés, nem ismerte fel a leomló díszfal párkánytartó szerepét. A műszaki vezető nem gondoskodott bontási tervről, továbbá a veszélyes terület lehatárolásáról. A generáltervező az építkezéshez – bontási tervet is tartalmazó – kivitelezési tervdokumentációt nem bocsátott az építtető rendelkezésére. Továbbá a kivitelezőt terhelte a munkavédelmi intézkedések biztosításának kötelezettsége – közölték, hozzátéve: a bűncselekmény elkövetését egyik gyanúsított sem ismerte be.

A nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket befejezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre – zárul a rendőrségi közlemény.

Speciálisan átalakított autót kapott a Jókai utcai házomlás után lebénult balettművész

Tóth Nikolett, a Budapesti Operettszínház balettművésze, balettmestere egy speciálisan számára átalakított elektromos autót vehetett át májusban. Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója a gépjármű átadásakor felidézte, hogy a 2022 nyarán balesetet szenvedett táncművészt 2023 júniusában az operettszínház barátainak támogatásával sikerült egy korszerű, elektromos kerekesszékhez juttatniuk.

Kiemelt kép: Összeroncsolódott autók a VI. kerület Aradi és a Jókai utca keresztezõdésében található ötszintes épület elõtt 2022. június 28-án, amelynek homlokzati fal és tetõszerkezeti elemei az elõzõ nap az utcára és parkoló autókra dõltek.
MTI/Balogh Zoltán

