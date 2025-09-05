Több mint 400 ezer forintos pénzbírságot szabtak ki a férfira, aki autójához kötve húzta maga után 95 km/h-val a kutyáját

Mint írták, a férfi 2025. szeptember 1-jén reggel autóval indult Tiszaalpárról Kiskunfélegyháza irányába,
az induláskor azonban nem vette észre, hogy az előző este egy ötméteres lánccal a gépjármű vonóhorgához kikötött kutyáját a jármű után húzza.
A férfi körülbelül egy kilométert haladt, amikor észlelte a mögötte közlekedő gépkocsi villogását és dudálását, ekkor
megállt, levette a láncot az állatról, és a kutyát a csomagtartóba téve visszahajtott a tanyájára.
A megrázó esetről a hirado.hu oldalán is beszámoltunk, a szemtanúk a látottakat azonnal jelezték a rendőrségnek, akik a kapott felvételek alapján azonosították a tanyát, ahol később házkutatást tartottak. A férfi otthonában tartott házkutatás során előkerült a rendkívül rossz állapotban lévő kutya.
Az állat számára azonnal állatorvosi segítséget kértek, majd egy menhelyre szállították.
Az eset következtében az állat testén horzsolások, valamint égési sérülések és szövethiányok keletkeztek. A férfi azonban nem hívott állatorvost és maga sem kezdte meg az állat kezelését, ezáltal olyan bánásmódot alkalmazott, amely az állat pusztulásához vezethetett volna – olvasható a közleményben.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)