Tíz év börtönre ítélték a volt élettársát halálra szúró nőt

Azt írták: a nő ellen emberölés miatt emeltek vádat. Az ítélet szerint a nő párkapcsolatban élt a sértettel, aki szerette volna szorosabbra fűzni a kapcsolatukat, de ettől a vádlott elzárkózott. A nő rendszeres alkoholfogyasztása miatt a kapcsolat konfliktusokkal terheltté vált és végül szakítottak.
A nő 2023. április 20-án jelentős mennyiségű bor megivása után felhívta a férfit, azt kérve, hogy este – miután gyermekei lefeküdtek aludni – menjen át és vigye el a lakásban hagyott személyes tárgyait.
A férfi a megjelölt időpont előtt érkezett a lakáshoz, emiatt szóváltás alakult ki közöttük.
A nő dühében rátámadt a férfira, és egy 20 centiméter pengehosszúságú késsel mellkason szúrta. A sértett eltámolygott a lakás ajtajáig és felhívta a segélyhívót, de a lakcímet már nem tudta megmondani, mert összeesett és elvesztette az eszméletét.
A vádlott segítségért felhívta a volt élettársát, a barátnőjét és a szomszédját is, a mentőket viszont nem értesítette. A mentőket végül a ház lakói hívták ki, de a sértett életét már nem tudták megmenteni, a férfi meghalt.
A bíróság tájékoztatása szerint vizsgálták a jogos védelmi helyzet, valamint a minősítés kérdését is.
A gondos mérlegelést követően, a vádlotti védekezést egyöntetűen cáfoló, illetve az azt közvetlenül alá nem támasztó tanúvallomások, szakértői vélemények és egyéb bizonyítékok alapján végül kétséget kizáróan állapították meg a vádlott bűnösségét.
A büntetés kiszabása során enyhítő körülmény volt a nő büntetetlen előélete, az, hogy más eljárás nincs ellene folyamatban, valamint az is, hogy két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. A bíróság azonban súlyosító körülménynek tekintette azt, hogy a cselekmény elkövetésekor a nő ittas állapotban volt és a kiskorú gyermekei a helyszínen tartózkodtak.
Az ítélet nem jogerős.
