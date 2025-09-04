Tíz év börtönre ítélték a volt élettársát halálra szúró nőt

Tíz év börtönbüntetésre ítélt a Fővárosi Törvényszék csütörtökön, nem jogerősen egy nőt, aki mellkason szúrta volt élettársát – közölte a bíróság az MTI-vel.

Azt írták: a nő ellen emberölés miatt emeltek vádat. Az ítélet szerint a nő párkapcsolatban élt a sértettel, aki szerette volna szorosabbra fűzni a kapcsolatukat, de ettől a vádlott elzárkózott. A nő rendszeres alkoholfogyasztása miatt a kapcsolat konfliktusokkal terheltté vált és végül szakítottak.

A nő 2023. április 20-án jelentős mennyiségű bor megivása után felhívta a férfit, azt kérve, hogy este – miután gyermekei lefeküdtek aludni – menjen át és vigye el a lakásban hagyott személyes tárgyait.

A férfi a megjelölt időpont előtt érkezett a lakáshoz, emiatt szóváltás alakult ki közöttük.

A nő dühében rátámadt a férfira, és egy 20 centiméter pengehosszúságú késsel mellkason szúrta. A sértett eltámolygott a lakás ajtajáig és felhívta a segélyhívót, de a lakcímet már nem tudta megmondani, mert összeesett és elvesztette az eszméletét.

A vádlott segítségért felhívta a volt élettársát, a barátnőjét és a szomszédját is, a mentőket viszont nem értesítette. A mentőket végül a ház lakói hívták ki, de a sértett életét már nem tudták megmenteni, a férfi meghalt.

A bíróság tájékoztatása szerint vizsgálták a jogos védelmi helyzet, valamint a minősítés kérdését is.

A gondos mérlegelést követően, a vádlotti védekezést egyöntetűen cáfoló, illetve az azt közvetlenül alá nem támasztó tanúvallomások, szakértői vélemények és egyéb bizonyítékok alapján végül kétséget kizáróan állapították meg a vádlott bűnösségét.

A büntetés kiszabása során enyhítő körülmény volt a nő büntetetlen előélete, az, hogy más eljárás nincs ellene folyamatban, valamint az is, hogy két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. A bíróság azonban súlyosító körülménynek tekintette azt, hogy a cselekmény elkövetésekor a nő ittas állapotban volt és a kiskorú gyermekei a helyszínen tartózkodtak.

Az ítélet nem jogerős.

