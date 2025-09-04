„Én nem bántottam senkit!” – bíróság elé állították a miskei gyerekgyilkosság gyanúsítottját

Csütörtökön kora délután rendőri kísérettel állították bíróság elé J. Dávidot, akit azzal gyanúsítanak, hogy szeptember 1-jén miskei otthonukban megölte a rábízott 22 hónapos kislányt, Hannát. A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

A férfi a bíróság folyosóján röviden nyilatkozott az újságíróknak:

„Én nem bántottam senkit!”

– mondta, miután kihirdették az ideiglenes kényszerintézkedést.

A bírósági tárgyalás előtt 20 perccel érkezett meg a Kecskeméti Járásbíróság épületébe, két rendőr kísérte. A férfi a sajtó elől elfordult, hogy ne lássák az arcát, majd védőjével közölte, nem kíván szerepelni a médiában. Ügyvédje ezt követően megkérte a sajtó munkatársait, hogy hagyják el a tárgyalóterem előtti folyosót – számolt be róla az Index.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a gyanú megalapozott: a nevelőapa megölte a kislányt, majd megpróbálta eltüntetni a holttestet, végül elmenekült a hatóságok elől. A letartóztatást az ügyészség azért kezdeményezte, hogy a férfi ne szökhessen meg, ne befolyásolhassa a nyomozást, és ne ismételhessen bűncselekményt.

„A döntés azonban nem végleges, a Kecskeméti Törvényszék hozza meg a jogerős döntést”

– mondta Dr. Négyessyné dr. Bodó Mariann, a főügyészség szóvivője, hozzátéve: „ez nem bír halasztóerővel, így a letartóztatása a mai nappal megkezdődik”.

A gyanúsítottat kedden egy helyi házban fogták el, lapértesülések szerint saját apja adta fel a hatóságoknak. A rendőrség emberölés bűntette miatt vette őrizetbe.

A tragédia mélyen megrázta a miskei közösséget és az egész országot.

A helyiek összefogtak, hogy méltó módon búcsúztassák Hannát. A falu lakói abban bíznak, hogy a kisgyermek halála figyelmeztetésként szolgálhat a gyermekvédelmi rendszer hiányosságaira.

Az elmúlt hetekben több, kisgyermekek ellen elkövetett erőszakos bűncselekmény is napvilágra került. Augusztus végén egy nagydorogi nő került letartóztatásba, miután gyermeke holttestét a település határában találták meg. Ezen a héten pedig egy budapesti, két hónapos csecsemő haláláról számolt be a rendőrség – a gyanú szerint az apa ejthette le a gyermeket, majd csak másnap értesítette a hatóságokat.

A kiemelt kép illusztráció. A Pesti Központi Kerületi Bíróság (Fotó: MTI/Kovács Tamás)