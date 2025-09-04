Elmeorvosi és pszichológiai vizsgálatnak is alávetették az ír férfit, aki egy bőröndben ásta el áldozatát Magyarországon

Tavaly novemberben egy budapesti szórakozóhelyen láttak utoljára egy 31 éves amerikai nőt. Eltűnését követően a hatóságok azonnal megkezdték a keresését, és a nyomozás során egyre több gyanús körülmény merült fel, amelyek arra utaltak, hogy a turistaként Magyarországra érkezett nő bűncselekmény áldozata lett.

Két nappal később, november 7-én a fővárosi rendőrök elfogtak egy 37 éves ír állampolgárt, akit emberölés gyanújával őrizetbe vettek. A férfi kihallgatása során elismerte, hogy megölte a nőt, ugyanakkor azzal védekezett, hogy egy intim együttlét közben történt balesetről van szó. A gyanúsított azt is megmutatta a rendőröknek, hol rejtette el a holttestet: egy bőröndbe zárva ásta el Szigliget közelében, egy erdős területen.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztályának vizsgálata feltárta, hogy a férfi egy belvárosi szórakozóhelyen ismerkedett meg a későbbi áldozatával. Közös megegyezéssel mentek a VII. kerületben bérelt lakására, ahol az elkövető megkötözte, majd szándékosan megfojtotta a nőt. Az áldozatról felvételeket is készített, amelyeket a rendőrök megtaláltak a telefonján.

A nyomozók a gyanúsított internetes kereséseit is ellenőrizték.

Kiderült, hogy a férfi előzőleg érdeklődött arról, miként kezeli a budapesti rendőrség az eltűnési ügyeket, hol találhatók térfigyelő kamerák a fővárosban, sőt arra is rákeresett, hogy egy erdőben a vaddisznók felfalhatják-e az emberi holttestet.

A férfi a büntetőeljárás teljes ideje alatt letartóztatásban maradt. Igazságügyi elmeorvosi és pszichológiai vizsgálaton is átesett, azonban a szakértők nem találtak olyan körülményt, amely kizárná büntethetőségét – közölte a rendőrség.

A BRFK életvédelmi nyomozói a szükséges eljárási cselekményeket lezárták, és az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldték az ügyészségnek.

