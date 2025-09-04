Életét vesztette épülettűzben egy mozgáskorlátozott ember Borsodban

Egy ember meghalt, amikor kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy korábban vendéglátóhelyként üzemelő épület a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácinban – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) csütörtökön az MTI-t.

A katasztrófavédelemhez szerdán késő este érkezett a riasztás arról, hogy kigyulladt egy száz négyzetméter alapterületű faszerkezetű épület a település Arany János utcájában. A tűzoltók megfékezték a lángokat, eközben az épületben egy középkorú, mozgásában korlátozott embert találtak, akinek az életét a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni. A tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít – írták. A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)